Travolge con l'auto una moto in piazza Addis Abeba e fugge a piedi

Schianto nella notte in piazza Addis Abeba a Roma dove un'auto finisce contro una moto. Dopo averla travolta all'incrocio il conducente scende dalla macchina, aggredisce tutti e fugge via facendo perdere le proprie tracce. Mentre il centauro finisce in ospedale la polizia locale si mette alla ricerca dell'uomo. I vigili, dopo aver controllatO i documenti all'interno dalla macchina abbandonata, hanno rintracciato prima il proprietario dell'auto poi l'uomo alla guida della vettura che aveva prestato.