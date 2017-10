Retata di borseggiatori, i carabinieri ne arrestano 16 a Roma

Piazza Venezia, Fontana di Trevi, Altare della Patria, Colosseo e Piazza di Santa Maria Maggiore. Sono solo alcuni dei luoghi storici della Capitale, teatro di furti e borseggi ai danni di molti visitatori e turisti, dove, nelle ultime 72 ore, nell'ambito dei servizi di controllo e prevenzione per la sicurezza, i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno arrestato 16 persone. I mirati servizi dei Carabinieri si sono svolti anche nei pressi delle fermate Atac e Metro e a bordo dei mezzi pubblici ed hanno consentito di sorprendere in flagranza di reato i "manolesta", tutti accusati di furto aggravato. In manette sono finiti tutti cittadini stranieri, sette romeni, due bosniaci, tre algerini, un libico, due peruviani e un cubano, già noti alle forze dell?ordine, di età compresa tra i 19 e 54 anni.

In particolare, in Piazza di Santa Maria Maggiore, due cittadini peruviani e un cittadino cubano hanno accerchiato la vittima, un turista polacco di 36 anni, e gli hanno sfilato il portafoglio ed altri effetti personali dallo zaino. I Carabinieri hanno notato la scena e li hanno bloccati, recuperando tutta la refurtiva. Stesso modus operandi, location diversa: Piazza Venezia, 4 cittadini romeni, due donne e due uomini, hanno avvicinato, con una banale scusa, una turista svizzera di 66 anni e, mentre le due donne la distraevano chiedendole informazioni, i due uomini ?alleggerivano? la sua borsa asportando il portafogli e il portadocumenti, contenenti denaro contante e carte di credito. Anche in questo caso i Carabinieri sono immediatamente intervenuti cogliendo di sorpresa i ladri e restituendo quanto rubato alla vittima. Gli arrestati sono stati portati e trattenuti nelle varie caserme, in attesa del rito direttissimo.