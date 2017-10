Rivendeva biglietti Atac rubati, denunciato commerciante

Negli ultimi giorni il personale Atac davanti a vari episodi di biglietti mal funzionanti ai tornelli, avevano pensato a malcapitati passeggeri, incappati in chissà quali biglietti usurati o smagnetizzati. Niente di tutto questo, dietro alla truffa ben congeniata, c’era un esercizio commerciale che rivendeva agli ignari clienti, biglietti Atac rubati. Vittime, soprattutto i turisti che mai potevano immaginare l’inganno. Inganno, scoperto grazie al sistema informatico, che annullava e bloccava la normale convalida del titolo di viaggio, al momento in cui i viaggiatori inserivano nei tornelli il biglietto, rivedendoselo così rigettare indietro. Nel programma infatti c’è una black list che segnala prontamente i ticket risultanti sospetti e/o contraffatti.

Molteplici le segnalazioni tanto da far attivare il settore Ispettivo e Antifrode dell'Atac, a cui subito dopo si è aggiunta la pronta azione degli agenti della Guardia di Finanza che risalendo all’attività commerciale incriminata, hanno rinvenuto durante le dovute ispezioni, ulteriori biglietti rubati che sono stati prontamente sequestrati in modo che non fossero più immessi sul mercato. Un’ottima coordinazione, a tolleranza zero, fra le forze dell’ordine e l’Atac contro ogni forma di illegalità all’interno dell’azienda che negli ultimi tempi si vede sempre più al centro di dibattiti e discussioni.