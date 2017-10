Il 17enne scomparso la scorsa notte a Roma, probabilmente dopo una lite in una discoteca della zona Eur a Roma, è stato trovato questa mattina in gravi condizioni a poca distanza dalla "Nuvola" di Fuksas. Il giovane, residente a Casal Palocco, è attualmente ricoverato presso l'ospedale San Camillo, dove è giunto in codice rosso. Sulla vicenda indaga il commissariato "Esposizione" della Polizia. Ancora tutta da chiarire la dinamica dell'accaduto.

Nella notte, i familiari avevano lasciato un appello su Facebook dove si parlava di una scomparsa avvenuta attorno alle 3 del mattino e si spiegava che il ragazzo era senza documenti. Il locale è il "Room 26" di piazzale Marconi, lo stesso dove a febbraio una persona ferì a colpi di pistola quattro buttafuori.