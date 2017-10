Crolla il tetto, paura nel liceo Virgilio a Roma

Paura nel centro storico di Roma. Poco prima delle 12 il tetto del liceo classico Virgilio in via Giulia è crollato mentre erano in corso le lezioni. L'edificio è stato evacuato e non risulta nessun ferito. "I ragazzi sono tutti in sicurezza" ha fatto sapere subito il dirigente scolastico mentre sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e i carabinieri.

A crollare è stata parte del solaio dello storico liceo classico. L'incidente è stato subito documentato su Facebook dal collettivo studentesco dell'istituto. "Crolla un grosso pezzo di tetto della nostra scuola! - hanno scritto - Senza manutenzione e lavori strutturali il nostro istituto rimarrà non a norma. È una vergogna che l'edilizia scolastica non sia una priorità per la Città Metropolitana di Roma che si dovrebbe occupare della sicurezza nelle scuole. Oggi, per fortuna, il tetto non è crollato in una classe e pare non ci siano feriti, deve per forza accadere una tragedia perché arrivino delle soluzioni sull'edilizia scolastica!?", si chiedono gli studenti che, precauzionalmente, sono stati comunque fatti evacuare dalle aule.