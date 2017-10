Controlli in aeroporto, la Finanza sequestra 11 chili di eroina a Fiumicino

Un altro duro colpo al narcotraffico internazionale è stato inferto dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma che, in collaborazione con il personale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, hanno sequestrato oltre 11 chili di eroina purissima arrestando un pakistano.

A cadere nella fitta rete dei controlli delle Fiamme Gialle del Gruppo di Fiumicino un passeggero proveniente da Lahore con scalo all’aeroporto di Dubai. Il pakistano, alle prime domande dei militari, ha risposto ostentando sicurezza e senza tradire alcuna agitazione, ma, a seguito di un accurato controllo della valigia, è stato scoperto con l’ingente quantitativo di stupefacente, nascosto in un doppiofondo ricavato nelle pareti del bagaglio.

Il sequestro conferma la tendenza in aumento del traffico di eroina, fenomeno che accende i riflettori sul ritorno al consumo della "brown sugar", detta anche la “droga dei poveri”, considerato il prezzo di vendita relativamente basso di circa 10 euro per dose che permette la sua ampia diffusione tra i giovani. L’elevata purezza della droga sequestrata avrebbe consentito alle organizzazioni criminali di immettere sul mercato, grazie al viaggio di un solo corriere, oltre 250.000 per guadagni nell’ordine dei 2 milioni di euro. L'operazione è il frutto del potenziamento del dispositivo di contrasto al traffico di stupefacenti disposto dal Comando Provinciale proprio alla luce della recrudescenza del consumo di eroina registrato negli ultimi mesi.