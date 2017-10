Vasta operazione di controlli nei quartieri Tiburtino e San Basilio dove sono stati sequestrati 100 chili di alimenti privi di tracciabilità, contravvenzionato diverse attività commerciali e arrestato tre persone, di cui una quarta è stata denunciata. Tutto grazie agli intensi controlli da parte dei Carabinieri del Gruppo di Roma in collaborazione con quelli del Nucleo Radiomobile di Roma, del Nucleo Ispettorato del Lavoro e del Nas, che hanno controllato nella serata di giovedì scorso, tre attività, segnalandole subito dopo all'Asl competente per carenze strutturali.

Durante i controlli mirati a reprimere i molteplici casi di illegalità presenti nei due quadranti della Capitale, è stata anche arrestata una 43nne romana, colta in flagranza di reato mentre vendeva dosi di cocaina ad un ragazzo. Subito arrestata per spaccio di stupefacenti, in possesso della donna sono stati ritrovate altre dosi della stessa droga, e 500 euro, incasso dello spaccio. Per il “cliente” è avvenuta solo l’identificazione e la segnalazione alla Prefettura in quanto assuntore di sostanze illecite.

Al quartiere La Rustica invece una 44enne romana è stata arrestata per evasione. La donna infatti era fuori dalla sua abitazione in via Dameta, invece di essere come da legge ai domiciliari in casa. Ai domiciliari si trovava anche un 28enne romano che i Carabinieri hanno arrestato dando esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla Corte di Appello di Roma, a seguito della richiesta di aggravamento di misura cautelare avanzata dai Carabinieri della Stazione Roma Tor Sapienza, per le reiterate violazioni degli obblighi. Denunciato a piede libero anche un romano di 23 anni , sottoposto anche lui agli arresti domiciliari, è stato trovato fuori la sua abitazione. Un’operazione contro l’illegalità che ha visto identificate e controllate 72 persone ed eseguiti accertamenti su 52 veicoli, molti dei quali sanzionati per violazioni del codice della strada.