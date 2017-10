Cade sulle rotaie a Roma e rimane incastrata sotto il tram

Un attimo di distrazione che poteva costarle la vita. E’ successo questa mattina in via Aldrovandi, vicino a Villa Borghese, quando una donna di 61 anni, caduta sulle rotaie del tram in arrivo, per poco non è stato investita. Fondamentale la prontezza di riflessi del conducente del mezzo, riuscito a frenare prima che le ruote raggiungessero la donna incastrata tra i binari e il marciapiede. Liberata dai vigili del fuoco, è stata trasportata al pronto soccorso del Santo Spirito in codice rosso e non è in pericolo di vita.