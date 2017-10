Per ragioni ancora da chiarire si è sviluppato un incendio in un bus in servizio sulla linea 500 mentre percorreva la rotatoria del Policlinico Tor Vergata proveniente dal capolinea di Anagnina, in direzione Torre Angela. L'autista, dopo aver fatto scendere i passeggeri, ha provato a domare le fiamme, ma senza successo. Sono stati immediatamente allertati i vigili del fuoco che sono intervenuti. L'Atac ha subito aperto un'indagine interna per accertare le cause dell'evento.

"E per fortuna l'azienda ci aveva assicurato che a settembre il servizio era migliorato. Il problema è il telefono degli autisti", così il segretario regionale Faisa Confail, Claudio De Francesco.