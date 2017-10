Raggi-Calenda scoppia la pace. Forse

È durato appena 15 minuti l'incontro tra il ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda e il sindaco di Roma Capitale, Virginia Raggi. Un "chiarimento" lampo, come assicura la Raggi, posto come ultimatum dallo stesso Calenda per l'apertura del tavolo tecnico indetto per il prossimo 17 ottobre sui poteri speciali a Roma Capitale, dopo le polemiche dei giorni scorsi. Più che di poteri speciali, il vero nodo, e dunque il vero scontro tra Campidoglio e ministero, è tutto sui fondi che il sindaco ha forse richiesto in modo non "ortodosso" - Calenda ha infatti parlato di "lettere sconclusionate su vari argomenti" nonché della difficoltà di entrare in contatto con la sindaca. "Dal 21 settembre corso - aveva infatti dichiarato Calenda - giorno in cui abbiamo avviato la prima lettera per l'avvio del tavolo, cerco di parlare con la sindaca di Roma in merito al lavoro preliminare da svolgere in vista della riunione fissata il 17 ottobre, prima data utile nella sua agenda, alla quale tutti gli altri partecipanti hanno dovuto adattarsi. Ad oggi - aveva poi affondato il ministro - non sono riuscito ad avere un contatto diverso da un sms di circostanza".

L'irritazione del Campidoglio è invece dovuta al dossier del Ministero dello Sviluppo economico, pubblicato il 22 settembre in cui si parla di "declino Capitale" con un Pil sceso del 6% e una fuga senza precedenti delle grandi aziende da Roma.

Alla polemica è seguito ieri sera l'ultimatum del ministro: "La situazione del Tavolo Roma sta rapidamente superando la soglia del ridicolo. A questo punto ritengo urgente incontrare la sindaca nelle prossime 48 ore per verificare la reale disponibilità a proseguire nel percorso individuato con il Tavolo". Un aut aut recepito dalla Raggi che nel primo pomeriggio ha raggiunto il ministero. Tutto "risolto" secondo il Campidoglio. Manca però il suono dell'altra campana.