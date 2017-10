Il mondo in scena a Testaccio

Cinema, teatro, musica, danza, letteratura, arte, tavole rotonde, artigianato, e cucina.

Tutto il mondo sarà rappresentato da oggi, 5 ottobre, al 12 alla Città dell’Altra Economia a Testaccio in Largo Dino Frisullo nel Roma Intercultural Festival promosso dal Network Arene di Roma

Le cosiddette ottobrate romane ospiteranno quindi una vera e propria festa dei popoli che animerà i grandi spazi dell’Arena Testaccio, new entry del circuito Arene di Roma, ospitata dalla storica Città dell’Altra Economia, modello di multiculturalità, integrazione e stili di vita alternativi.

“Con il Roma Intercultural Festival s’intende far fronte alla presenza sempre più rilevante di cittadini portatori di sensibilità e patrimoni culturali “altri” e indirizzare in chiave positiva il processo della cosiddetta “globalizzazione”, attraverso la condivisione di esperienze e prodotti umani quali film, spettacoli teatrali, performance di danza e musica, espressioni della cultura eno-gastronomica”. Si legge nel comunicato degli organizzatori che poi spiega “si osserverà la Città Eterna sotto un nuovo punto di vista, come luogo di “pratica trasformativa” in cui la conoscenza delle diversità culturali andrà ad aprire spazi dialogici di contaminazione, di ascolto e di apprendimento reciproco, di costruzione e condivisione di significati, all’insegna del progresso nella fratellanza universale”.

Tanti gli eventi che animeranno le giornate dal mattino fino alla sera. Numerosi e vari gli stand presenti che faranno da cornice alla manifestazione ad ingresso gratuito.

Possibile consultare il programma all’indirizzo http://arenediroma.com/testaccio