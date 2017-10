Cellulare alla guida e rispetto dei limiti, Astral lancia Civiltà stradale

Rispetto dei limiti di velocità, lancio di sigarette che causano incendi, piromania, utilizzo del cellulare alla guida, abbandono dei rifiuti. Sono i temi attraverso cui si snoda la campagna di sensibilizzazione “Civiltà stradale” promossa da Astral Infomobilità, servizio di Astral Spa che fornisce informazioni in tempo reale su traffico e viabilità, in collaborazione con la Regione Lazio.

La campagna viene diffusa sulle pagine istituzionali e i social network di Astral Infomobilità per creare una consapevolezza sui comportamenti non corretti che, più o meno intenzionalmente, causano pericoli e distruzione con l’obiettivo ultimo di creare le basi di una coscienza civile orientata al contenimento di fenomeni che stanno assumendo dimensioni preoccupanti. I temi sono stati selezionati dopo un’attenta analisi tra quelli che maggiormente impattano sulla sicurezza delle strade e dei loro utenti. Immagini forti accompagnano, di settimana in settimana, il tema scelto per veicolare il messaggio.