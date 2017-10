Tar, Anac, Antitrust: tre grane per la Raggi

Il Comune di Roma è di nuovo nel mirino. Stavolta non dei romani insoddisfatti di come il sindaco Virginia Raggi sta gestendo i problemi della Capitale, ma addirittura dell’Autorità anticorruzione, dell’Antitrust e dei giudici del Tribunale amministrativo del Lazio. Ma cosa unisce Anac, Autorità garante della Concorrenza e del Mercato e Tar? Un bando di gara dal valore di mezzo miliardo di euro in otto anni. Ma di cosa si tratta? Il Comune di Roma ha pubblicato il bando in un unico lotto riguardante una serie di servizi pubblici di interesse generale. La gara interessa, soprattutto, le aziende che svolgono servizi di pulizia, derattizzazione e disinfestazione del territorio comunale, manutenzione del verde, trasporto per le scuole comunali, ausiliariato. Sono state proprio le imprese a...

SE VUOI CONTINUARE A LEGGERE CLICCA QUI