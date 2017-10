Botte e insulti, aggressione omofoba al regista Sebastiano Riso

"Brutto frocio di m...". E poi dopo gli insulti le botte. Il regista Sebastiano Riso è stato aggredito ieri pomeriggio nell’androne della sua abitazione in zona Ostiense a Roma. Portato al pronto soccorso dell’Ospedale Fatebenefratelli, i medici gli hanno riscontrato ferite al torace, zigomo, nonché un edema alla cornea con una prognosi di dieci giorni.

Secondo una prima ricostruzione l’aggressione sarebbe stata compiuta da due uomini a calci e pugni, nonché con insulti omofobi con riferimento al suo film "Una famiglia", già presentato alla Mostra del Cinema di Venezia. Ambientata a Roma, la pellicola, interpretata da Micaela Ramazzotti e Patrick Bruel (che fa figli per rivenderli illegalmente) racconta il tema dell’utero in affitto e il mercato clandestino dei bambini ceduti alle coppie che non ne possono avere. Sulla vicenda indagano gli agenti della polizia di Stato del commissariato Colombo che hanno acquisito anche le riprese delle telecamere della zona.