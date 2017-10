Auto sospetta, allarme bomba in viale Aventino davanti alla Fao

Falso allarme bomba a Roma intorno alle 14 per un'auto parcheggiata in viale Aventino, davanti all'ingresso della FAO. A segnalarla al 112 sono stati gli addetti alla sicurezza interna. Il tratto di viale Aventino fra il Circo Massimo e il Colosseo è stato chiuso al traffico per permettere agli artificieri e ai vigili del fuoco di accertare la presenza di un ordigno ed eventualmente farlo brillare.