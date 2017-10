Roma è diventata la Capitale delle malattie

Spqr: siano pazienti questi romani. Perché la città sarà pure eterna, ma "è l'unica tra le 28 Capitali dell'Unione Europea che ha peggiorato i suoi indicatori di salute negli ultimi anni. Tutti gli indicatori, da quello più solido che è l'aspettativa di vita e la mortalità infantile a quello per patologie tumorali, fanno riscontrare un peggioramento della situazione dei cittadini romani rispetto al resto di Italia". Anche per Eurostat l’Italia è prima per numero di over 80, però risulta quarta per aspettativa di vita in quella fascia d’età: "malati cronici e con dolori, dopo 75 anni peggio che nel resto d'Europa", ha certificato anche l’ultimo Rapporto Istat.

IL SUD COMINCIA A ROMA

"Se hai una patologia neoplastica e vivi in una Regione del Nord hai un trattamento e quindi un'aspettativa di vita maggiore rispetto a quella romana. I cittadini che...

SE VUOI CONTINUARE A LEGGERE CLICCA QUI