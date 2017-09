Roma, chiusa la tendopoli choc di via Ramazzini. Monteverde esulta. I quartieri che tremano

Chiusa la tendopoli di via Ramazzini. Monteverde esulta dopo le violenze choc. Ma altri quartieri tremano. A dare la notizia Croce Rossa di Roma che gestiva l'hub. "Con il trasferimento in queste ore degli ultimi 66 ospiti dell’Hub di via Ramazzini la struttura sarà chiusa. Ce lo ha comunicato la Prefettura di Roma "essendo venute meno le ragioni di urgenza" che lo avevano reso necessario». Lo comunica la Croce Rossa di Roma che ha gestito e ospitato fino ad oggi la struttura, che aggiunge: l’Hub di via Ramazzini, centro di primissima accoglienza, aperto a giugno del 2016, ampliato nel successivo mese di luglio fino a raggiungere la capacità di accoglienza di 400 persone, ha ospitato dalla sua apertura ad oggi circa 3500 persone richiedenti asilo provenienti dagli sbarchi sulle nostra coste, soprattutto eritrei e e nigeriani tra i 20 e i 25 anni con una presenza di donne del 13% e 6% di bambini.

"Con la chiusura dell’Hub di via Ramazzini si chiude finalmente un capitolo di oltre un anno tra i più neri del quartiere Monteverde e Portuense. Per mesi abbiamo denunciato le innumerevoli irregolarità anche formali della costituzione di questa tendopoli, ma soprattutto i danni che ha arrecato in tutta l’area - dichiara Fabrizio Santori, consigliere regionale del Lazio di Fratelli d'Italia -. Ci siamo fatti portavoce del disagio e delle lamentele dei cittadini che a decine ci chiedevano di far chiudere una realtà che ha fatto aumentare il degrado dell’intera zona, tra questua molesta, parcheggiatori abusivi, rovistaggio e addirittura aggressioni degli ospiti della tendopoli. Come non ricordare la rapina e il pestaggio di un esercente spedita in ospedale, o gli episodi di molestie raccontati dai cittadini. Via Ramazzini e strade limitrofe erano diventate off limits per gli abitanti di Monteverde e Portuense che finalmente potranno riappropriarsi dei loro quartieri. Oggi festeggiamo una vittoria ma non abbassiamo la guardia e continueremo a chiedere alla Procura di Roma di andare comunque avanti con le indagini rispetto a tutto quello che abbiamo denunciato in questo anno drammatico e da dimenticare, nessuno si inventi altre emergenze sull’accoglienza dei migranti e a nessuno venga più in mente di riaprire la tendopoli. Lo impediremo con tutti i mezzi".



"Con immensa soddisfazione accogliamo la notizia della chiusura della tendopoli di Via Ramazzini, all’interno della Croce Rossa - dice Daniele Catalano consigliere di Fratelli d’Italia del Municipio Roma XI -. Una battaglia che non abbiamo mai esitato, insieme al consigliere regionale Fabrizio Santori, a portare avanti in nome della sicurezza del territorio e dei cittadini. Le zone limitrofe al centro d’accoglienza del Municipio XI hanno subito in tutti questi mesi questa convivenza forzata, che non ha portato altro che disagio e abbassamento del grado di (in)sicurezza per le strade del quartiere. Il centro di accoglienza in questo lasso temporale ha anche arrecato un vero e proprio disagio anche dal punto di vista commerciale, visto che molti degli ospiti si recavano frequentemente presso il mercato Portuense – Vigna Pia, facendo di conseguenza desistere i clienti abituali della zona, intimiditi dai numerosi gruppi che si riversavano nel mercato. Finalmente i romani si riappropriano del proprio quartiere, dei propri parchi e della propria serenità. Ci auguriamo che in futuro questo sito non venga mai più preso in considerazione con la scusa delle emergenze, in ogni caso i cittadini di Monteverde, Colli Portuensi e Vigna Pia ci troverebbero come sempre al loro fianco".