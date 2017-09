Casal Bertone, il quartiere abbandonato

Portonaccio nelle ultime settimane è finita spesso sulle prime pagine della cronaca di Roma per via dei numerosissimi ricorsi degli automobilisti multati per aver percorso una strada diventata troppo in fretta interdetta al traffico privato. Ma la zona Portonaccio – Casal Bertone ha numerosi altri problemi e sta vivendo un momento molto difficile: l’incuria e il degrado stanno rapidamente raggiungendo livelli elevati.

Su via di Portonaccio, lì dove sono posti gli alberi al centro della carreggiata, alcuni rami sono pericolosamente spezzati e pericolanti su pedoni e macchine parcheggiate. Sui marciapiedi, enormi cespugli incolti, impediscono il passaggio delle persone e forniscono un ottimo nascondiglio di fastidiosi animali. In via di Casal Bertone, la doppia fila è ormai una abitudine che rende difficile il traffico già complicato dai numerosi tir provenienti dal vicino svincolo dell’autostrada.

La via del mercato è impraticabile per le auto in sosta vietata che impediscono anche l’attraversamento pedonale e la sporcizia è sparsa ovunque. Poche centinaia di metri più avanti, il nuovo mercato coperto, è ancora desolatamente vuoto e da ultimare. In molte parti del quartiere, i segnali stradali sono oscurati da rami di piante mai potate. Quartiere abbandonato dunque, nonostante le ripetute segnalazioni degli esasperati abitanti.