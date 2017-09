Va a fuoco compattatore dell'Ama all'altezza della Romanina, raccordo bloccato

Un compattatore dell'Ama è andato a fuoco questa mattina, intorno alle 12, sulla corsia esterna del Grande raccordo anulare all'altezza dell'uscita Romanina. Sul posto i vigili del fuoco che hanno impiegato oltre tre ore per domare il rogo, mentre gli agenti della Polizia Stradale hanno deviato il traffico su due corsie. Al vaglio le cause che hanno ridotto il mezzo in cenere, illeso il conducente, riuscito a scendere in strada e a segnalare il rogo.