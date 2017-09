Roma, vetturini di botticelle verso il processo. Chiusura indagini per 43

«Il sostituto procuratore Alberto Galanti ha chiuso le indagini per 43 vetturini delle botticelle romane con la seguente accusa: "in ordine al reato previsto e punito dagli articoli 110, 113, 727 comma 2 del Codice penale perché in concorso tra loro detenevano i cavalli addetti al servizio di trasporto a trazione animale dentro una struttura posta all’interno del complesso del Foro Boario di Roma in condizioni incompatibili con la natura degli animali e produttivi di gravi sofferenzè». Ne da notizia la Lega anti vivisezione (Lav) che si dice pronta a costituirsi parte civile in un eventuale processo.



«Speriamo che l’odierno procedimento giudiziario incoraggi anche la chiusura delle indagini sulla scuderia realizzata al Pincio - scrive la Lav - con sperpero di fondi pubblici e incredibili danni all’integrità di un luogo vincolato come Villa Borghese, e auguriamoci che l’Assemblea Capitolina esamini al più presto la proposta di Delibera di iniziativa popolare per la dismissione delle botticelle». La delibera è stata firmata da oltre 10.000 cittadini romani e depositata a febbraio 2015. a