Sanità, partono i concorsi per stabilizzare 1400 precari nel Lazio

Verranno pubblicate su Burl di domani 28 settembre le date di inizio degli esami dei concorsi per la stabilizzazione dei precari medici e del comparto nella Regione Lazio. Le prime prove scritte inizieranno lunedì 16 ottobre. I concorsi sono 145 e sono destinati alla stabilizzazione del personale operante nella sanità con contratti a tempo determinato e che rientra nel perimetro definito dal DPCM del 6 marzo 2015. Il percorso è stato ratificato con un accordo firmato oggi da tutte le organizzazioni sindacali mediche e del comparto.

I calendari delle prove saranno pubblicati sul Burl (Bollettino ufficiale Regione Lazio), suddivisi per profili e Aziende. La mancata presenza alle prove comporterà l'esclusione dal percorso stabilito. Giorno e sede dell'esame sarà pubblicato sul sito di ciascuna Azienda sanitaria.

"Quella ai nastri di partenza - commenta il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti - è la più rilevante operazione di stabilizzazione dei lavoratori impegnati nella sanità del Lazio con contratti a tempo determinato mai avviata e sana una situazione di precarietà che si trascinava da a lunghi anni". L'obiettivo condiviso con le organizzazioni sindacali è di arrivare alla pubblicazione di tutte le graduatorie entro il 15 dicembre in un supplemento speciale del Burl.

"È con soddisfazione e un pizzico di orgoglio - commenta il presidente della commissione Salute del Consiglio regionale del Lazio, Rodolfo Lena (Pd) - che vivo questo storico momento per la Sanità del Lazio. Un obiettivo, quello delle stabilizzazioni, che non era affatto scontato, soprattutto considerando i conti in rosso. Resta ancora molto da fare, ci sono ancora tanti professionisti che abbiamo formato e che dobbiamo immettere al più presto nel nostro sistema sanitario regionale, ripartendo dagli infermieri dopo il travagliato ma al tempo stesso storico concorsone all'Umberto I di Roma appena concluso".