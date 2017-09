Magliana, trovato un cadavere nel Tevere

Un cadavere in avanzato stato di decomposizione è stato trovato nel Tevere. I vigili del fuoco del Comando di Roma sono intervenuti in via Pian due Torri (altezza viadotto della Magliana), per il recupero di una persona priva di vita, nel fiume Tevere sponda destra. Le operazioni sono iniziate intorno alle 19. Sul posto anche una squadra di sommozzatori. La persona è in stato di decomposizione.