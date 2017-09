Fumo in galleria a Roma, la metro A non ferma a Piazza Vittorio e Manzoni

I vigili del fuoco al lavoro per fumo nella metro. Dalle 17, squadre del Comando di Roma sono intervenute tra la fermata della metro A di Piazza Vittorio e la fermata di Manzoni per fumo in galleria. Sul posto due squadre VVF, il Carro Autopriotettori, il CRRC (Carro Rilevamento Radioattivo Chimico) e il Funzionario di Servizio. I convogli continuano a transitare ma non effettuano le fermate di Piazza Vittorio e Manzoni.

Il servizio è ripreso regolarmente solo dopo un'ora.