Nelle scuole elementari di Roma arriva il menu vegano a 5Stelle

Dopo i menù etnici a scuola arriva anche quello vegano. Accade a Roma e la novità riguarderà la scuola primaria. A confermare la scelta dell'amministrazione a 5Stelle è il presidente della Commissione Scuola di Roma Capitale Maria Teresa Zotta.

"Durante la seduta odierna della Commissione Scuola abbiamo ribadito la necessità di approvare il regolamento sulla refezione scolastica per le scuole di Roma Capitale - scrive in una nota - In tal senso, stiamo lavorando a un insieme di prescrizioni che tenga conto delle diverse esigenze e che favorisca l'integrazione in modo che la refezione sia un momento significativo nel processo di educazione dei bimbi. La novità più rilevante consterà nella introduzione, all'interno delle mense delle scuole primarie di Roma, dei menu vegani accanto a quelli etnici, vegetariani, religiosi".

Ma, trattandosi di bambini tra i 5 e gli 11 anni, la scelta dell'alimentazione vegana sarà vincolata a un certificato medico. "La fruizione dei menu speciali sarà possibile solo a seguito di esplicita richiesta dei genitori, mentre il menu vegano sarà optabile solo previa presentazione di una certificazione medica".