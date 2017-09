Qualche bacio in strada e scatta l'aggressione da parte di un musulmano "offeso" da quelle effusioni. E' accaduto ieri a Roma, nel quartiere Esquilino. Una coppia - secondo quanto si apprende - stava passeggiando mano nella mano in via di San Vito scambiandosi qualche bacio quando sono stati aggrediti a calci e pugni da un malese di 24 anni. "Non potete baciarvi davanti alla moschea", avrebbe detto il malese facendo riferimento a un vicino centro islamico nel quartiere ad alto tasso di stranieri.

Alla scena ha assistito una pattuglia del nucleo radiomobile che è subito intervenuta immobilizzando l'uomo, che ha anche aggredito i carabinieri. Il malese è stato fermato con l'accusa di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.