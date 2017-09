Turista tedesca aggredita dopo la discoteca, un altro tentato stupro a Roma

Un giovane è stato denunciato per un nuovo tentativo di violenza che sarebbe avvenuto nella Capitale alcuni giorni fa nei confronti di una ragazza tedesca. È stata la giovane a denunciare l’episodio alla polizia, che indaga sul caso. La tentata violenza sarebbe avvenuta in via di Villafranca, a pochi passi da viale Castro Pretorio, nella stessa zona in cui l’11 settembre è stata violentata una ragazza finlandese. "In merito al tentativo di violenza che sarebbe avvenuto in via di Villafranca, ai danni di una ragazza tedesca alcuni giorni fa - spiega la Questura di Roma in una nota - raccolta la denuncia, la Polizia di Stato, in accordo con il Pubblico Ministero, ha ritenuto di deferire a piede libero il giovane indicato in quanto allo stato non emergono elementi certi che possano confermare responsabilità da parte dell’uomo". "Lo stesso è stato comunque identificato - conclude la nota - ed era presente alla redazione della denuncia che è stata immediatamente trasmessa ed è ora al vaglio dell’Autorità giudiziaria competente".