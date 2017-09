Rapina donna in scooter, incastrato dallo smartphone della vittima

Un romano di 41 anni è stato arrestato per rapina dove aver scippato una ragazza in via Urbano II, impossessandosi della borsa e fuggendo a bordo di uno scooter. La giovane, che nel tentativo di resistere è stata trascinata in terra riportando varie contusioni ed abrasioni non gravi, ha raccontato agli agenti di Polizia che all'interno della borsa, tra le altre cose, vi era uno smartphone. Tramite la localizzazione del telefono sono così giunti presso uno stabile nella zona di Montespaccato e proprio mentre erano alla ricerca dell'abitazione dello scippatore, è transitato un uomo perfettamente corrispondente alle descrizioni fornite dalla vittima. Bloccato, a casa sua è stata rinvenuta la borsa scippata, con tutti gli oggetti che erano in essa contenuti, ad eccezione del danaro contante.