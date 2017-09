Roma, violentata e legata a un palo nuda a Villa Borghese

Una donna tedesca di 57 anni è stata violentata a Roma e poi legata nuda a un palo la scorsa notte a Villa Borghese.

A dare l’allarme è stato un tassista che, intorno all’una transitando a Villa Borghese in viale Washington, ha visto la donna legata nuda a un palo, con nodi ai polsi e alle caviglie e con un fazzoletto in bocca che le impediva di urlare. L’uomo si è fermato, l’ha slegata e ha dato l’allarme alla polizia. Sul posto sono giunte una volante del commissariato Villa Glori e la polizia scientifica. La donna, in stato evidente di choc, è stata poi portata in ambulanza all’ospedale Santo Spirito dove i medici avrebbero riscontrato i segni di una violenza sessuale. Secondo quanto si è appreso, la donna, che ha riferito di essere in Italia da 6 mesi e senza fissa dimora, è stata aggredita e violentata da un uomo giovanissimo poco distante dal palo al quale è stata trovata legata. I poliziotti, infatti, hanno rinvenuto nei pressi i suoi abiti e i suoi indumenti intimi. Si trova ora ricoverata in gravi condizioni al Santo Spirito ma non è in pericolo di vita.

La donna ha raccontato, inoltre, che il giovane - probabilmente straniero - l’avrebbe minacciata, derubata di 40 euro e stuprata dopo averle legato i polsi.

Solo pochi giorni nel centro di Roma erano state denunciate altre violenze: una tentativo di stupro ai danni di una turista belga sulle scalinate del Campidoglio e due giorni prima il caso di una turista finlandese stuprata vicino alla stazione Termini da un bengalese.