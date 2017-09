Half Marathon, via alla gara. Strade chiuse e bus deviati a Roma

Domani, domenica 17 settembre, dalle 9, è in programma la gara podistica Roma Half Marathon con partenza e arrivo in via della Conciliazione. Il percorso si snoderà su via San Pio X, ponte Vittorio, lungotevere dei Fiorentini, piazza Monte Savello, via Petroselli, piazza Bocca della Verità, via dei Cerchi, via San Gregorio, via Celio Vibenna, via dei Fori Imperiali, piazza Venezia, via del Corso, via Tomacelli, piazza Augusto Imperatore, lungotevere delle Navi, piazzale delle Belle Arti, lungotevere Flaminio, via Fracassini, viale Tiziano, piazza Apollodoro, viale De Coubertin, viale Pilsduski, viale Parioli, via della Moschea, via dei Campi Sportivi, lungotevere Acqua Acetosa, ponte Duca d'Aosta, piazza Maresciallo Giardino, lungotevere della Vittoria, via Monte Zebio, piazza Mazzini, via Ferrari, via Marcantonio Colonna, via Cicerone, piazza Cavour, via Crescenzio e via della Traspontina.

Le strade saranno chiuse dalle 8,30 e gradualmente riaperte tra le 11 e le 13,30.

Dalle 8,15 saranno deviate le linee del trasporto pubblico e soppressi i capolinea di piazza Venezia, via del Teatro Marcello, piazza Augusto Imperatore, via Paola, via della Traspontina, piazza Pia, piazza Mancini, piazzale Flaminio, piazza Cavour, e piazza Monte Savello.