Ecco il progetto finale dello stadio della Roma

Primo dato: la mole di documenti presentati dallaRoma in Regione è imponente: 3489 file, quasi 17 gigabyte di «peso», con il solo elenco di questi file raccolto in un libriccino di 176 pagine. È il «nuovo»progetto (diciamo la terza versione) dello Stadio della Roma a Tor di Valle, redatto secondo le indicazioni della delibera Raggi sul pubblico interesse e predisposto come «controdeduzioni» al procedimento di chiusura della Conferenza di Servizi che si era aperta a settembre 2016.

Mentre il presidente giallorosso James Pallotta si attende novità a breve («nelle prossime settimane dovrebbero arrivare notizie positive per lo Stadio»), il direttore generale della Roma, Mauro Baldissoni,ieri pomeriggio è passato in Regione dove si stanno predisponendo le carte per la prossima convocazione della Conferenza di Servizi. In sostanza, sfrondando il burocratese, i tecnici della Roma e del costruttore Luca Parnasi hanno «aggiornato» tutte le carte, le relazioni, le tavole secondo le prescrizioni che i vari uffici pubblici (Stato, Regione, Città Metropolitana e Comune) avevano formulato sul progetto «versione Marino» e hanno chiaramente predisposto tutte le modifiche figlie della «versione Raggi». Il tutto, quindi, viene confezionato come una specie di «risposta» ai diversi uffici che avevano (ciascuno con motivazioni diverse e di diversa rilevanza) bocciato la versione 2016 dell’intervento. Ad esempio, agli uffici dell’assessorato comunale al Commercio cheavevano avanzato rilievi...

