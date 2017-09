Presa la banda di Villa Borghese specializzata in scippi. La gang è stata arrestata la scorsa notte dai carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Trionfale: in manette due filippini di 20 e 18 anni, denunciati altri due connazionali di 17 e 16 anni, per furto aggravato in concorso.

L'ultima vittima a lanciare l'allarme è stata una studentessa 19enne di Terni derubata della borsa dalla banda mentre era seduta su una panchina della Terrazza del Pincio, insieme con un'amica. Grazie alla dettagliata descrizione riferita dalla giovane i militari, dopo un breve inseguimento all'interno del parco di Villa Borghese, sono riusciti a bloccare i ladri.