Chikungunya, stop alle trasfusioni a Roma

Scoppia il bubbone Chikungunya a Roma e la Regione ammonisce il Campidoglio. «Oltre ai tre casi di Chikungunya di Anzio, altri quattro sono stati accertati nel territorio della Asl Roma 2 (zona sud di Roma, ndr) e già notificati al sistema di sorveglianza. La Asl da parte sua ha già indicato, per due volte, al Comune di Roma di procedere ad un piano straordinario

di disinfestazione dalle zanzare sul territorio comunale». È quanto si è appreso ieri sera da una nota della Regione Lazio che ha convocato stamane a via Cristoforo Colombo una riunione con il Comune di Roma, Dipartimento Tutela Ambiente, al fine di «sollecitare l’avvio da parte di Roma Capitale di una campagna straordinaria di disinfestazione dalle zanzare sul territorio comunale». Secondo la nota diramata dalla Regione Lazio, i casi di Anzio e della Capitale si riferiscono «ai dati raccolti fino ad oggi (quindi, in totale sono 7 per ora in tutto il Lazio, ndr)». Non è escluso lo stop alla donazione di sangue come misura precauzionale prevista dal protocollo ordinario quando ci si trova davanti ad un rischio di malattie che possono essere trasmesse

con il sangue (come è accaduto venerdì scorso ad Anzio).

SE VUOI CONTINUARE A LEGGERE CLICCA QUI