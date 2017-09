Le chat della Raggi: "Avete un assessore?"

«Ragazzi buongiorno, l'assessore al Bilancio ci serve co- me il pane». In poco più di un anno di governo della Capitale, Virginia Raggi è riuscita a cambiare ben quattro volte il titolare di quello che viene considerato l'assessorato strategico di una giunta comunale, specie in una città come Roma, gravata da un pesante debito. Una ricerca spesso affannata, nella quale la sindaca ha avuto poca voce in capitolo. Il primo nome, quello del professore bocconiano Marcello Minenna, imposto dall'alto del Movimento, è stato mal digerito dai fedelissimi della Raggi, tant'è che dopo un mese, il primo settembre 2016, il dirigente del- la Consob si era dimesso dal suo incarico, indignato dallo strapotere del "raggio magico". Subito dopo la sindaca, su suggerimento dell'avvocato Pieremilio Sammarco (nel cui studio aveva lavorato come legale), fa il nome dell'ex procuratore dalla Corte dei conti Raffaele De Dominicis. Tuttavia, dopo soli tre giorni, è costretta a riti- rare la candidatura, venendo a conoscenza di un procedimento penale a carico del magistrato contabile. A quel punto, sia- mo all'8 settembre 2016, l'allora vice sindaco Daniele Frongia crea su Telegram una gruppo ad hoc per «coordinarsi nella ricerca» del nuovo assessore al Bilancio: «Dai che supereremo anche questa». «Per le nomine future faccio il passaggio in procura prima», precisa la Raggi, scottata dalla vicenda De Dominicis. Questa è una delle chat...

