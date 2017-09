Roma allagata, chiusa la metro. Rinviata Lazio-Milan

Piove e Roma è sott’acqua. Panico nella Capitale dove la pioggia che sta cadendo ormai da questa mattina ha già messo in ginocchio varie zone della città.

Il forte acquazzone ha portato alla chiusura di alcune stazioni della Metro A: Lepanto, Ottaviano, Repubblica, Lucio Sestio, Numidio Quadrato. Sulla linea B, invece, risultano chiuse le stazioni Palasport, Fermi e Laurentina con servizio attivo Rebibbia-Magliana. Cancellati anche treni e traghetti a Roma e nel Lazio. Disagi si registrano sulla linea ferroviaria Roma Termini- Fiuminico aeroporto che ha costretto la cancellazione della corsa del Leonardo Express prevista per le 10,50. Stessa sorte per il treno Roma-Civitavecchia delle 11.12 e per il traghetto Formia-Ventotene delle 11.15.

A Roma nord, nel quartiere di Prima Porta flagellato dall’alluvione del 2014, la situazione è già al limite. Alcune cantine si sono già allagate e si monitorano le idrovore di via Frassineto. I residenti sono già in stato di massima allerta e chiedono l’intervento della Protezione civile per aspirare l’acqua in caso di forti allagamenti.

La situazione, però, potrebbe peggiorare visto che il maltempo che si sta abbattendo su Roma e sull’intera regione dovrebbe andare avanti per tutta la giornata. Il Campidoglio ha fatto sapere che “la sindaca di Roma Virginia Raggi ha convocato ieri il Coc, il Centro Operativo Comunale, per monitorare la situazione maltempo in seguito all'allerta meteo nella Capitale diramata dal Sistema di Protezione Civile. Il Coc è attivo dalle 6 di questa mattina”.

Si invitano, inoltre, i cittadini a limitare gli spostamenti solo in caso di urgenza e ad evitare parchi ed aree verdi. I fenomeni temporaleschi, infatti, saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento, per le successive 24-36 ore. Previsti anche venti forti con raffiche di burrasca. Il Comune di Roma fa sapere che “per ogni richiesta di chiarimenti, informazioni o interventi è possibile contattare la Sala Operativa h24 della Protezione Civile di Roma Capitale al numero verde 800 854 854 o al numero 06 67109200.

Ed è stata spostata alle 16 la partita Lazio-Milan prevista per le 15 di oggi.