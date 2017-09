È stata sorpresa alle spalle, aggredita, toccata più volte. A poco meno di un anno dallo stupro della turista australiana a Colle Oppio, ieri mattina una ragazza americana ha rischiato di vivere lo stesso incubo in quel parco chiuso la notte per scongiurare nuove violenze. Stavolta la bestia ha agito in tarda mattinata, oltre i cancelli che dividono l’accampamento solo spostato rispetto

al passato. Si è avventato sulla ragazza arrivata pochi giorni fa a Roma, in quel momento sola, e ha tentato di abusare di lei incurante della gente non lontana dall’area giochi. Quando la vittima ha cercato di divincolarsi, urlando e sbracciandosi

in cerca di aiuto, l’uomo ha tentato di trascinarla in un luogo appartato del parco.

