Tensione alla manifestazione non autorizzata dei movimenti per la casa. Un centinaio di persone, questo pomeriggio, hanno messo in atto una protesta, bloccando via di Ripetta, nel centro della Capitale. I manifestanti, ex occupanti del palazzo sgomberato di via Curtatone, informa la Questura, sono stati tutti identificati e saranno denunciati per manifestazione non autorizzata, e sanzionati con una contravvenzione di 2.500 euro per blocco stradale.

I manifestanti volevano occupare lo stabile che ospitava l’ospedale S. Giacomo ma sono stati allontanati verso piazza del Popolo. Due dei promotori della manifestazione non autorizzata sono stati accompagnati presso il commissariato, dove viene valutata la loro posizione. Altri tre manifestanti sono stati accompagnati presso gli uffici dell’Arma dei Carabinieri.