La tratta della metro A Termini-Arco di Travertino di Roma ha finalmente riaperto oggi dopo un mese di lavori per ultimare il nodo di scambio con la metropolitana C alla stazione di San Giovanni. Così con quattro giorni di anticipo rispetto alla tabella di marcia, che prevedeva l'interruzione fino al 3 settembre l'intera linea A è di nuovo al servizio degli utenti.

"La tratta della Metro A, Termini-Arco di Travertino, riapre con quattro giorni di anticipo. Un risultato che abbiamo ottenuto supervisionando il lavoro sin dal principio" esulta su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Siamo andati spediti sulla tabella di marcia e al posto degli infiniti cantieri a cui i cittadini erano abituati in passato siamo riusciti a completare tutti gli interventi necessari per riaprire la tratta, evitando ulteriori disagi in vista dell'inizio del periodo scolastico - aggiunge - Il nostro obiettivo rimane il potenziamento del servizio per un trasporto pubblico davvero efficiente e degno del suo nome". E ieri, in una nota diffusa dal Comune per annunciare la riapertura della tratta la sindaca aveva parlato di "lavori che se fatti bene, possono essere completati perfino in anticipo, senza i cantieri infiniti ai quali eravamo abituati in passato". Ma il primo cittadino ha dimenticato di fare i complimenti anche ad Atac, l'azienda di trasporto pubblico di Roma che ha lavorato senza sosta per garantire in pieno il rispetto dei tempi.