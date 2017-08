Migranti, accoglienza e politiche abitative: saranno questi i temi sul tavolo del vertice tra la sindaca di Roma Virginia Raggi e il ministro dell'Interno Marco Minniti previsto per domattina. Nel corso dell'incontro, chiesto dal Campidoglio, Raggi potrebbe ufficializzare, sul fronte dell'emergenza abitativa, la richiesta di assegnare alle amministrazioni locali caserme e forti con "relative risorse per riqualificarli, renderli disponibili" e "darli alle famiglie" in difficoltà.

Intanto anche oggi sono tornati in piazza i movimenti di lotta per la casa contro le risposte "inaccettabili" emerse dal tavolo di ieri in Prefettura. In mattinata un gruppo di migranti e di esponenti dei movimenti, tra cui gli sgomberati dal palazzo di via Curtatone e quelli accampati sotto il portico di una chiesa in piazza Santi Apostoli, ha manifestato a piazza dell'Esquilino. Nel pomeriggio a decine si sono spostati in presidio a piazza del Campidoglio, in concomitanza con la prima seduta dell'assemblea capitolina dopo la pausa estiva, durante la quale Raggi ha presentato - tra le polemiche dell'opposizione -i tre nuovi assessori arrivati nel mese di agosto: Rosalba Castiglione alla Casa, Margherita Gatta ai Lavori pubblici, Gianni Lemmetti al posto di Andrea Mazzillo al Bilancio. "Chiediamo che il ministro Minniti incontri noi, perché la Raggi ha dimostrato solo incompetenza e arroganza, e non volontà di risolvere il problema", l'annuncio dei movimenti.

La ricetta del Comune a 5 Stelle è chiara: priorità alle persone fragili - come donne sole, anziani in difficoltà e disabili - e a quelle famiglie che sono in graduatoria per le case popolari e aspettano un'abitazione da anni. Tra i temi gia' sollevati in un recente post su Facebook dalla prima cittadina e sui cui dovrebbe vertere il vertice di domani al Viminale ci sono: le misure chieste al Governo per disincentivare il fenomeno degli immobili sfitti o invenduti, che Raggi ha quantificato in "circa 200 mila case vuote" in città; la necessità di coinvolgere maggiormente gli enti locali nella strategia sui migranti. "Non esiste un piano nazionale di inclusione dei migranti successivamente all'uscita dal circuito Sprar - la posizione della sindaca - e questi, di fatto, sono abbandonati a carico dei Comuni".