Scontri a roma al centro accoglienza profughi di via del Frantoio

Scontri e tensioni con i residenti per un presunto sequestro di una donna con un bambino all'interno del centro profughi di via del Frantoio al Tiburtino III. Un'altra periferia infuocata come la notte dei tafferugli a Tor Sapienza quella appena passata. All'una di notte davanti alla struttura per migranti gestita dalla Croce Rossa Italiana sono arrivati gli agenti in tenuta anti sommossa che hanno riportato la calma. "Tutto è scoppiato quando una residente infastidita dal grandi rumori che provenivano all'interno del centro che il quartiere vuole chiudere è andata a lamentarsi - racconta Stefano Monaco del comitato Roma Civitas Opus - saranno state le 23 circa, lei si è lamentata che il figlio non riusciva a dormire e non è stata fatta più uscire. Davanti al centro immigrati si è allora radunata una folla di romani. Quando sono arrivato ho visto che c'erano anche due ambulanze, e ho sentito dire che una persona era stata accoltellata". Alla fine la polizia ha riportato la calma ma la situazione rimane tesa. I residenti chiedono da tempo la chiusura del centro accoglienza che a loro avviso rende il quartiere invivibile.

"La bomba sociale che temevamo scoppiasse già due anni fa, sembra essere esplosa al Tiburtino Terzo." - con queste parole Mauro Antonini, responsabile per Cpi del Lazio, commenta l'episodio di stanotte nel quartiere ad est di Roma, dove alcuni residenti inferociti hanno affollato i cancelli dell'ingresso del centro d'accoglienza di via del Frantoio.

"Pare che una donna sia stata rapita dagli immigrati clandestini, ospiti del centro gestito dalla Croce Rossa, in seguito ad un diverbio. -prosegue il leader del movimento della tartaruga frecciata - È dovuta intervenire la celere per sedare gli animi ed evitare un assalto alla struttura. Avevamo avvertito le istituzioni e le autorità che quel centro andava chiuso: sono ospitati più di quanti la struttura ne possa contenere, non sono rifugiati politici, bivaccano per strada dal mattino a notte fonda, degradando la parte della struttura adiacente alla scuola elementare del quartiere."

"È evidente che in un quartiere periferico e abbandonato al suo destino dalle istituzioni, le presenze allogene creino malcontento tra i residenti. Solo chi specula sul business dell'accoglienza come associazioni e movimenti della sinistra romana poteva accusarci di razzismo e raccontare la favola della pacifica convivenza. - continua Antonini - Alle favole noi preferiamo la realtà e la concretezza: gli abitanti di Tiburtino III vengono prima di chiunque altro.

Mi recherò sul posto per accertarmi di quanto è accaduto stanotte."