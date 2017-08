"La stronza del Tempo che continua a dire bugie". È lo sfogo di Andrea Alzetta, leader di Action, durante il collegamento con Radio Anch'io [ASCOLTA L'AUDIO] Ospite della trasmissione insieme alla sottoscritta, per parlare proprio dell'emergenza abitativa nella Capitale, non è riuscito a trattenere gli insulti nei miei confronti e verso il quotidiano. Nonostante le inchieste della Procura di Roma, quelle chiuse e quelle ancora in corso, i Movimenti per il diritto all'abitare tornano ad attaccarci per i nostri articoli sul racket delle occupazioni durante un confronto radiofonico che doveva svolgersi nel pieno rispetto dell'opinione altrui. Ma così non è stato.

(per ascoltare l'audio clicca play sulla foto)