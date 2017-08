Emergenza siccità, acqua ridotta di notte a Roma e Fiumicino

Meno acqua di notte. L'Acea ha deciso di ridurre la pressione durante le ore notturne nella Capitale e a Fiumicino. "Un piano di riduzione controllata delle pressioni della rete idrica nelle sole ore notturne a causa del perdurare della straordinaria siccità" annuncia in una nota la stessa società aggiungendo che la misura si rende necessaria malgrado la riparazione di oltre 1.300 perdite. "Attuando le manovre - spiega l'Acea - potrà mancare l'acqua ai piani alti degli edifici e nelle zone idraulicamente più sfavorite, per le quali potrebbe non essere escluso lo svuotamento delle condotte con il conseguente intorbidimento dell'acqua al momento del rientro in servizio".