Abusivi anche nei palazzi della Regione

In fatto di occupazioni abusive e sgomberi la Regione Lazio predica bene e pare razzolare male. L’amministrazione di via Cristoforo Colombo, infatti, da un lato attacca il Campidoglio e il sindaco di Roma Virginia Raggi, dall’altro lato però tollera, ormai da diversi anni, l’occupazione abusiva di immobili di sua proprietà.

È il caso, ad esempio, di uno stabile in piazzale Flaminio, a Roma. Per la precisione in via Maria Adelaide. Il caso è scoppiato sui social network, quando Donato Robilotta, ex assessore regionale nella giunta Storace ed ex consigliere regionale, su Twitter ha posto una domanda facile facile: «Vi risultano stabili della Regione Lazio occupati abusivamente?». A rispondere, a breve giro di posta, è stato Luciano Ciocchetti, segretario regionale del partito di Raffaele Fitto Direzione Italia, già vicepresidente della Regione con l’amministrazione di centrodestra guidata da Renata Polverini. «Quello in piazzale Flaminio per esempio», la risposta di Ciocchetti, alla quale Robilotta replica: «Bravo. Che aspetta Zingaretti a liberarlo?». Per poi insistere: «Perché Zingaretti non fa sgomberare lo stabile della Regione in via Maria Adelaide occupato abusivamente?».

La storia dello stabile di piazzale Flaminio è interessante e merita d’essere raccontata. Appena finito di ristrutturare, circa dieci anni fa, l’immobile fu occupato dai...

SE VUOI CONTINUARE A LEGGERE CLICCA QUI