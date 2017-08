Movimenti per la casa e immigrati, via al corteo antisgomberi a Roma

"Vogliamo una casa". Questo uno degli slogan scandito al corteo di Roma contro gli sgomberi. Alla manifestazione, partita da piazza dell'Esquilino, stanno partecipando circa duemila persone. In testa i rifugiati eritrei ed etiopi che gli scorsi giorni hanno subìto lo sgombero di via Curtatone. La manifestazione è stata organizzata dopo l'operazione della polizia nel palazzo occupato da tre anni in piazza Indipendenza. Adesso i rifugiati chiedono una nuova sistemazione e la liberazione di tre connazionali ancora in carcere per resistenza a pubblico ufficiale dopo gli scontri a Termini. "Finché non ci daranno una risposta, noi da qui non ce ne andiamo" dicono i manifestanti accompagnati anche da moltissimi bambini.

Imponente le misuri di sicurezza: il percorso del corteo è blindato con uomini e camionette. Le forze dell'ordine, schierate ai varchi posizionati intorno alla piazza dove la manifestazione è partita, hanno ispezionato borse e zaini per evitare l'ingresso di bottiglie in vetro e bastoni.