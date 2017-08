E gli islamici pregheranno al Colosseo

I musulmani tornano a pregare al Colosseo. Venerdì primo settembre, infatti, sotto l’Anfiteatro Flavio si riuniranno i fedeli del’Islam romano, come è accaduto a ottobre scorso, quando la preghiera fu organizzata per protestare contro la chiusura di alcune moschee abusive. Questa volta, invece, il motivo è di altro genere. In occasione dell’Eid Al Adha, la festa del sacrificio di Abramo, la comunità bengalese pregherà all’ombra del Colosseo per condannare gli attentati di Barcellona. Una festa importante per i musulmani che quest’anno vogliono portare fuori dai luoghi di culto.

L’organizzazione, anche questa volta, fa capo all’associazione bengalese Dhuumcatu, che ha deciso di trasformare via San Gregorio, sotto l'Arco di Costantino, in moschea. In un post pubblicato sulla pagina Facebook dell’associazione...

