Campidoglio, chi è Gianni Lemmetti il neo assessore al Bilancio

Quarantasette anni, Gianni Lemmetti, neo assessore al Bilancio del Comune di Roma che prende il posto di Andrea Manzillo, è nato a Pietrasanta, in provincia di Lucca. "Nel suo curriculum – si legge sul Tirreno – figurano una serie di consulenze incentrate sull’elaborazione dei sistemi di qualità”. “Di lavori ne svolgo molti – disse presentandosi sul forum dei grillini della Versilia, i suoi primi step nel MoVimento Cinque Stelle – da dottore commercialista a consulente di organizzazione aziendale, e titolare di un negozio. Le mie competenze, se ci sono, verranno fuori poco alla volta”.

Due anni fa è stato assolto dall’accusa di appropriazione indebita perché “il fatto non sussiste” in relazione a fatti risalenti al 2006-07, quando lavorava come cassiere alla discoteca Seven Apples di Focette. Il titolare del locale lo aveva accusato di essersi intascato 1.500 euro. Il processo, durante il quale è stato assolto, si è concluso a gennaio 2012. A Livorno, come assessore di spicco e braccio destro del sindaco Filippo Nogarin, ha gestito, come noto, la delicata questione di Aamps, la partecipata al 100% del comune che si occupa di igiene ambientale e raccolta rifiuti, gravata da una pesante crisi finanziaria (42 milioni di debiti eredità delle passate giunte a guida Ds-Pd). È stato lui a caldeggiare l’idea di portare l’azienda sul percorso del concordato preventivo in continuità. Nella giunta di Livorno, verrà sostituito da una giovane amministratrice, Valentina Montanelli, 31 anni, di Empoli, revisore dei conti dell’Iri, altra società pubblica livornese.