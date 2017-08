I 328 milioni di euro richiesti da Alfiere (Cassa Depositi e Prestiti con Telecom) come risarcimento danni contro il Campidoglio per la vicenda delle Torri dell’Eur rischiano di essere solo il primo di una gran- dinata di colpi che stanno per arrivare sul Campidoglio. Gli investitori della Città dei Giovani ai Mercati generali di via Ostiense, Toti e la francese De Balkany, infatti, stanno per presentare una richiesta di risarcimento danni contro il Comune per la decisione di bloccare i lavori già assegnati, finanziati e decisi. Una richiesta che potrebbe sfiorare i 500 milioni di euro.

E c’è anche la terza richiesta in partenza, destinazione Campidoglio: 300 milioni che Investimenti SpA, cioè Camera di Commercio, Regione Lazio e lo stesso Comune di Roma, si appresta a chiedere per la decisione di stravolgere il progetto di rilancio della ex Fiera di Roma.

Tre decisioni che potrebbero costare, solo di risarcimenti se le cifre saranno confermate e se i tribunali condannassero il Campidoglio, oltre 1 miliardo di euro. Tre decisioni assunte e rivendicate da Paolo Berdini, assessore all’Urbanistica della Giunta Raggi per 7 mesi e 12 giorni, fatte proprie da Virginia Raggi e dai suoi assessori, compreso il subentrante Luca Montuori cui, in 6 mesi di attività, si può rimproverare se non altro una scarsa alacrità. Ognuno dei 222 giorni di permanenza di Berdini alla guida dell’urbanistica romana rischia di costare quasi...

