Piazza Indipendenza, sgomberato il palazzo occupato

Sono iniziate alle prime luci dell'alba le operazioni di sgombero dell'immobile sito tra via Curtatone, via Goito, piazza Indipendenza e via Gaeta, vicino alla stazione di Roma Termini. Il piano, messo a punto con ordinanza di servizio del Questore di Roma d'intesa con la Prefettura di Roma, ha permesso di svolgere in assoluta sicurezza, sia per gli occupanti che per le Forze dell'Ordine, la prima fase della bonifica.

Per protesta è stata occupata via Solferino: alcuni migranti hanno impedito il passaggio di auto e taxi finché la polizia ha schierato di fronte al blocco tre camionette e un gruppo di agenti con i caschi che hanno accompagnato sui marciapiedi i manifestanti. L'immobile, già sottoposto a sequestro preventivo dal Tribunale di Roma, risulta abusivamente occupato dall'ottobre del 2013. Nelle successive ore si procederà alla messa in sicurezza dell'intero stabile ed alla verifica delle singole posizioni degli occupanti.