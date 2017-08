In arrivo un imperdibile appuntamento da leccarsi i baffi: dal 22 al 27 agosto 2017 torna la Sagra della Tellina nel Borghetto dei Pescatori di Ostia, la manifestazione più attesa del litorale, giunta alla sua cinquantaquattresima edizione. L’evento è organizzato dal Comitato Borghetto dei Pescatori, con il Patrocinio di Roma Capitale, porterà nel cuore dello storico rione di Ostia stand gastronomici e merceologici, giostre, attrazioni per i bambini, ma, soprattutto, chili e chili di spaghetti con le telline!

Gli spaghetti con le telline rappresentano uno dei piatti tipici della cucina capitolina e un vanto per quella ostiense. Una ricetta semplice, con pochi ingredienti, compreso il prelibato mollusco che sulle tavole della Sagra fa la parte del leone. Uno dei piatti più amati dai romani e dai turisti in vacanza sul mare di Roma. Per l’intera manifestazione, presso il campo sportivo sarà allestito un mercatino di artigianato e delizie di produzione regionale e locale, per scoprire e assaporare tutto il meglio della regione. Non mancheranno occasioni per divertirsi e ballare insieme: ad accompagnare la sagra, un fitto calendario di appuntamenti con cabaret e concerti sotto le stelle, dibattiti e balli di gruppo. La sagra quest'anno si avvale dell'amichevole conduzione diElisa Palchetti e la partecipazione di Aldo Marinelli de La mia Ostia, periodico locale.

Il 22 agosto, nel suo giorno inaugurale, la sagra ospiterà i Cani Salvataggio della SICS – Scuola Italiana Cani Salvataggio, i protagonisti delle unità cinofile del soccorso nautico. Un’occasione per promuovere e sensibilizzare sul fondamentale ruolo che svolgono questi Angeli del Mare a 4 Zampe e per approfondire il tema del rispetto e del rapporto tra Uomo-Animale.

Si prosegue il 23 agosto con un interessante momento di approfondimento sul tema dell’alimentazione, "Telline & Salute". Come ogni anno, infatti, la sagra si propone anche come momento informativo con la campagna di formazione e prevenzione “Il corretto stile alimentare”, approfondendo anche i delicati temi del cibo biodinamico e della dieta oncologica. Per l’occasione si terrà uno show cooking unico, che si avvale della collaborazione tra Medico, Dottor Flavio di Gregorio, e Chef , Luigi Ruben Gallo, capaci di apportare nel piatto l'unione delle loro conoscenze alimentari e di tecnica gastronomica. Si parlerà, inoltre, di farro dicocco unito alle telline, proponendo ricette che rispettino linee guida nutrizionali mondiali rivolte sia a soggetti sani che oncologici. Infine, si dibatterà sulla cucina conoscitiva, ideata proprio dai due protagonisti dell’evento, che aiuteranno i partecipanti a riscoprire la genuinità ed i sapori perduti.

Spazio anche al divertimento dei più piccini! Il 24 agosto, si terrà il salotto letterario "Libri insabbiati e Telline", condotto da Elisa Palchetti. Scrittori e giornalisti parleranno ai bambini dell’importanza della lettura, e di come i libri possano farci scoprire mondi nuovi e inaspettati. Un appuntamento fondamentale all’interno del calendario eventi, che si propone di avvicinare i bambini alla cultura della lettura iniziando da una piacevole lettura in spiaggia, perché un bimbo che legge, sarà un uomo che pensa.

Infine, il 26 agosto, si celebrerà l’atteso Matrimonio con il Mare, una cerimonia suggestiva che ogni anno richiama moltissimi spettatori. Alle 16.30 un’imbarcazione partirà dal Canale dei pescatori, raggiungerà il largo fino al Pontile. Un rito che quest'anno verrà accompagnato dalle note della Banda Musicale e dal Coro di Accumuli. Ed è proprio a largo del Pontile di piazza dei Ravennati che verrà celebrato il rito del matrimonio tra i pescatori e il mare, lasciando in acqua una corona di fiori e donando una fede nuziale alla statua della Madonna Stella Maris, protettrice dei pescatori. Più tardi, alle 21, musical e spettacolo con Nadia Rinaldi.

Gli stand gastronomici aprono dalle 12 per il pranzo e dalle 18 per la cena. L'animazione per bambini inizia alle ore 16:30 Il programma completo è consultabile qui