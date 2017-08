Incendi a Roma e provincia, 80 interventi dei vigili del fuoco in poche ore

Dalle 8 alle 17 circa le squadre del comando dei vigili del fuoco di Roma e provincia hanno effettuato su tutto il territorio circa 80 interventi, di cui il 40% per incendi di sterpaglie, mentre il rimanente è soccorso ordinario. Gli incendi di sterpaglia più importanti, a causa del coinvolgimento di vaste zone di fitta e impervia vegetazione, sono nel Comune di Bellegra Contrada Missioni n°24, in via della Necropoli nel Comune di Cerveteri e nel Comune di Roma in via Mar Rosso Pineta Castel Fusano.

A Castel Fusano sono in azione due squadre dei vigili del fuoco, due autobotti e personale Direttore opere di spegnimento dei pompieri per il coordinamento di un elicottero della Regione Lazio e moduli della protezione civile.