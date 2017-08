Scontro frontale tra auto, due morti ad Ardea

Tragico incidente ieri sera, intorno alle 22,30 sulla via Severiana al chilometro 35, ad Ardea. Una Ford Focus Cmax, guidata da un romano di 38 anni residente a Pomezia e di professione autista, si è scontrata frontalmente con una Hyundai Jazz condotta da un operaio romano di 46 anni residente ad Ardea. Entrambi sono stati trasportati in codice rosso in ambulanza nella clinica Sant'Anna di Pomezia ma per entrambi non c’è stato nulla da fare. Sul posto i carabinieri impegnati a ricostruire la dinamica. Fondamentale, oltre agli accertamenti sui veicoli sequestrati, saranno i risultati delle autopsie previste nei prossimi giorni all’istituto di medicina legale del Policlinico Tor Vergata.